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Трубин в старте на матч Бенфики против Портимоненсе

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Третий поединок украинца за новый клуб

Трубин в старте на матч Бенфики против Портимоненсе

Benfica

Новина українською

Анатолий Трубин попал в заявку на матч "Бенфики" против "Портимоненсе" на матч шестого тура чемпионата Португалии.

Кипер проведет третий матч за свой новый клуб, к которому он присоединился летом. В предыдущих играх Анатолий пропустил три гола.

"Бенфика" сейчас занимает 4 строчку в чемпионате с 12 баллами после 5-и туров. Их оппонент 14 в турнирной таблице.

Поединок начнется в 20:00.

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В статье: Анатолий Трубин
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