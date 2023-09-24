Трубин в старте на матч Бенфики против Портимоненсе

Анатолий Трубин попал в заявку на матч "Бенфики" против "Портимоненсе" на матч шестого тура чемпионата Португалии.

Кипер проведет третий матч за свой новый клуб, к которому он присоединился летом. В предыдущих играх Анатолий пропустил три гола.

"Бенфика" сейчас занимает 4 строчку в чемпионате с 12 баллами после 5-и туров. Их оппонент 14 в турнирной таблице.

Поединок начнется в 20:00.