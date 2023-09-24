Трубин в старте на матч Бенфики против Портимоненсе
Третий поединок украинца за новый клуб
Benfica
Анатолий Трубин попал в заявку на матч "Бенфики" против "Портимоненсе" на матч шестого тура чемпионата Португалии.
Кипер проведет третий матч за свой новый клуб, к которому он присоединился летом. В предыдущих играх Анатолий пропустил три гола.
"Бенфика" сейчас занимает 4 строчку в чемпионате с 12 баллами после 5-и туров. Их оппонент 14 в турнирной таблице.
Поединок начнется в 20:00.
???? O ???????????????????? ???????? para hoje! ⚪#PSCSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/SraYi1DDdW— SL Benfica (@SLBenfica) September 24, 2023
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Источник:twitter.com
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