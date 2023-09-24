Анатолий Трубин парировал 11-метровый при счете 2:1 в пользу Бенфики. ВИДЕО

Анатолий Трубин в матче шестого тура чемпионата Португалии "Бенфики" против "Портимоненсе" парировал 11-метровый удар, который был назначен на 60-й минуте.

Это четвертый пенальти в ворота "орлов" за последние три поединка.

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Украинец спас команду от ничейного результата. Перед этим соперники смогли забить благодаря контратаке. В общем Анатолий пропустил 4 гола за три игры.