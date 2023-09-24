Анатолий Трубин парировал 11-метровый при счете 2:1 в пользу Бенфики. ВИДЕО
Не допустил 2:2 на табло
Фото: twitter.com
Анатолий Трубин в матче шестого тура чемпионата Португалии "Бенфики" против "Портимоненсе" парировал 11-метровый удар, который был назначен на 60-й минуте.
Это четвертый пенальти в ворота "орлов" за последние три поединка.
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Украинец спас команду от ничейного результата. Перед этим соперники смогли забить благодаря контратаке. В общем Анатолий пропустил 4 гола за три игры.
Trubin defende! ????— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 24, 2023
O Benfica continua na frente! Jogo ao rubro ????#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbetclic #portimonense #slbenfica pic.twitter.com/R01GAYyFbZ
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.09.2023 в 22:03
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24.09.2023 в 21:55
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