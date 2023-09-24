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  4. Анатолий Трубин парировал 11-метровый при счете 2:1 в пользу Бенфики. ВИДЕО
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Анатолий Трубин парировал 11-метровый при счете 2:1 в пользу Бенфики. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Не допустил 2:2 на табло

Анатолий Трубин парировал 11-метровый при счете 2:1 в пользу Бенфики. ВИДЕО

Фото: twitter.com

Новина українською

Анатолий Трубин в матче шестого тура чемпионата Португалии "Бенфики" против "Портимоненсе" парировал 11-метровый удар, который был назначен на 60-й минуте.

Это четвертый пенальти в ворота "орлов" за последние три поединка.

Украинец спас команду от ничейного результата. Перед этим соперники смогли забить благодаря контратаке. В общем Анатолий пропустил 4 гола за три игры.

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Трубин в старте на матч Бенфики против Портимоненсе
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.09.2023 в 22:03
Реабілітувався в очах вболівальників
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download1 (huyersk)
24.09.2023 в 21:55
Клас є клас!
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