Известна оценка Трубина в матче, где украинец парировал пенальти

Статистические порталы sofascore и whoscored выставили оценки Анатолию Трубину в матче шестого тура чемпионата Португалии "Бенфики" против "Портимоненсе".

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От обоих сайтов голкипер получил высокую оценку. Sofascore разделил второй самый высокий балл с Рафа Силвой - 7.5. Whoscored окончательно выделил украинца как второго лучшего футболиста матча - 7.7. Игрока матча получил бывший вингер "Шахтера" Давид Нерес с оценкой 8.8 и 9.0 соответственно.