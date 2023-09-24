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Известна оценка Трубина в матче, где украинец парировал пенальти

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Уверенно сторожил ворота

Известна оценка Трубина в матче, где украинец парировал пенальти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Статистические порталы sofascore и whoscored выставили оценки Анатолию Трубину в матче шестого тура чемпионата Португалии "Бенфики" против "Портимоненсе".

От обоих сайтов голкипер получил высокую оценку. Sofascore разделил второй самый высокий балл с Рафа Силвой - 7.5. Whoscored окончательно выделил украинца как второго лучшего футболиста матча - 7.7. Игрока матча получил бывший вингер "Шахтера" Давид Нерес с оценкой 8.8 и 9.0 соответственно.

Анатолий высоко оценен из-за парирования 11-метрового, который был назначен на 60-й минуте. Его показатель Goals prevented (голы, которые предотвратил голкипер) составил 1,43, сделал 3 сейва, 1 раз удачно вышел на мяч, перехватил 1 навес и отдал 26 точных передач из 32 (81%).

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
sofascore.com

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