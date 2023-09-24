Известна оценка Трубина в матче, где украинец парировал пенальти

От обоих сайтов голкипер получил высокую оценку. Sofascore разделил второй самый высокий балл с Рафа Силвой - 7.5. Whoscored окончательно выделил украинца как второго лучшего футболиста матча - 7.7. Игрока матча получил бывший вингер "Шахтера" Давид Нерес с оценкой 8.8 и 9.0 соответственно.
Анатолий высоко оценен из-за парирования 11-метрового, который был назначен на 60-й минуте. Его показатель Goals prevented (голы, которые предотвратил голкипер) составил 1,43, сделал 3 сейва, 1 раз удачно вышел на мяч, перехватил 1 навес и отдал 26 точных передач из 32 (81%).