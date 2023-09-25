Интер Майами сыграл вничью с Орландо Сити. Кривцов отыграл тайм
Звездные игроки клуба из Флориды участия в матче не принимали
Фото: InterMiamiCF
"Интер Майами" на выезде расписал мировую ничью с "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS - 1:1.
В составе гостей отличился Давид Руис, у хозяев - Данкан Магквайр.
Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов отыграл один тайм. Он вышел в основе, после чего был заменен на Камала Миллера. Лионель Месси, Жорди Альба и Серджи Бускетс эту игру пропускали.
25 сентября. 02:30
"Орландо Сити" - "Интер Майами" 1:1
Голы: Руис, 52 - Магквайр, 66.
Sharing the points in Orlando tonight. pic.twitter.com/pWej0WliyY— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2023
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги остался без главного тренера
- Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги
- Жирона пропустила на старте матча против Мальорки с пенальти, виновником которого стал Цыганков
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн