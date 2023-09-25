Интер Майами сыграл вничью с Орландо Сити. Кривцов отыграл тайм

"Интер Майами" на выезде расписал мировую ничью с "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS - 1:1.

В составе гостей отличился Давид Руис, у хозяев - Данкан Магквайр.

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов отыграл один тайм. Он вышел в основе, после чего был заменен на Камала Миллера. Лионель Месси, Жорди Альба и Серджи Бускетс эту игру пропускали.

25 сентября. 02:30

"Орландо Сити" - "Интер Майами" 1:1

Голы: Руис, 52 - Магквайр, 66.