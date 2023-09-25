  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Интер Майами сыграл вничью с Орландо Сити. Кривцов отыграл тайм
В тренде

Интер Майами сыграл вничью с Орландо Сити. Кривцов отыграл тайм

Наши за границей
(1 голосов)

Звездные игроки клуба из Флориды участия в матче не принимали

Интер Майами сыграл вничью с Орландо Сити. Кривцов отыграл тайм

Фото: InterMiamiCF

Новина українською

"Интер Майами" на выезде расписал мировую ничью с "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS - 1:1.

В составе гостей отличился Давид Руис, у хозяев - Данкан Магквайр.

Украинский защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов отыграл один тайм. Он вышел в основе, после чего был заменен на Камала Миллера. Лионель Месси, Жорди Альба и Серджи Бускетс эту игру пропускали.

25 сентября. 02:30

"Орландо Сити" - "Интер Майами" 1:1

Голы: Руис, 52 - Магквайр, 66.

По теме
yellow-arrow
Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги
yellow-arrow
Коуч Бенфики: Я очень рад за Трубина. Он совершил великолепный сейв
yellow-arrow
Известна оценка Трубина в матче, где украинец парировал пенальти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Орландо Сити (США) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде