Русин в матче за Сандерленд U-21 отдал голевой пас и заработал пенальти. ВИДЕО
Назарий вышел в старте своей команды в матче АПЛ 2
фото из свободных источников
Сегодня, 25-го сентября, украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин сыграл в матче молодёжной команды U-21 против "Дерби" в рамках 5-го тура АПЛ 2.
Украинец вышел в стартовом составе и поучаствовал в двух голах своей команды.
Сначала на 25-й минуте после шикарного разрезного паса Назарий разыграл с партнером голевую ситуацию.
А на 30-й минуте украинец заработал пенальти, который реализовал один из его партнеров.
К перерыву счет в матче 2:0.
Напомним, что вчера, 24 августа, Русин
Первый гол "Сандерленда"
Adil Aouchiche gets his first goal in Sunderland colours - but it was the run in behind from Nazariy Rusyn that made it. pic.twitter.com/ncdZ5QsZyP— Roker Report (@RokerReport) September 25, 2023
Второй гол "Сандерленда"
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