Русин в матче за Сандерленд U-21 отдал голевой пас и заработал пенальти. ВИДЕО

Сегодня, 25-го сентября, украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин сыграл в матче молодёжной команды U-21 против "Дерби" в рамках 5-го тура АПЛ 2.

Украинец вышел в стартовом составе и поучаствовал в двух голах своей команды.

Сначала на 25-й минуте после шикарного разрезного паса Назарий разыграл с партнером голевую ситуацию.

А на 30-й минуте украинец заработал пенальти, который реализовал один из его партнеров.

К перерыву счет в матче 2:0.

Напомним, что вчера, 24 августа, Русин дебютировал за первую команду "Сандерленда" , выйдя на замену в матче с "Кардиффом" (0:1).

Первый гол "Сандерленда"

Adil Aouchiche gets his first goal in Sunderland colours - but it was the run in behind from Nazariy Rusyn that made it. pic.twitter.com/ncdZ5QsZyP