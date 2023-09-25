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Русин в матче за Сандерленд U-21 отдал голевой пас и заработал пенальти. ВИДЕО

Наши за границей
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Назарий вышел в старте своей команды в матче АПЛ 2

Русин в матче за Сандерленд U-21 отдал голевой пас и заработал пенальти. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 25-го сентября, украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин сыграл в матче молодёжной команды U-21 против "Дерби" в рамках 5-го тура АПЛ 2.

Украинец вышел в стартовом составе и поучаствовал в двух голах своей команды.

Сначала на 25-й минуте после шикарного разрезного паса Назарий разыграл с партнером голевую ситуацию.

А на 30-й минуте украинец заработал пенальти, который реализовал один из его партнеров.

К перерыву счет в матче 2:0.

Напомним, что вчера, 24 августа, Русин дебютировал за первую команду "Сандерленда", выйдя на замену в матче с "Кардиффом" (0:1).

Первый гол "Сандерленда"

Второй гол "Сандерленда"

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В статье: Сандерленд Назарий Русин
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
25.09.2023 в 22:34
Русину через місяць 25. Грати в першому дивізіоні за U-21 - таке собі "досягнення". Навіть в Англії.
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