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Яремчук тренировался по индивидуальной программе

Наши за границей
(1 голосов)

У украинца повреждение

Яремчук тренировался по индивидуальной программе

Фото: facebook.com/valenciacf.en

Новина українською

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук продолжает восстановление после повреждения.

Украинец проводит индивидуальные тренировки в команде, сообщает Plaza Deportiva. Ранее главный тренер "летучих мышей" рассказал, что Яремчук приехал с травмой из расположения сборной Украины.

Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча.

Свой следующий матч "Валенсия" сыграет против "Реал Сосьедада". Игра состоится 27 сентября. Участие украинца в этой игре под вопросом.

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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Источник:
Plaza Deportiva

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