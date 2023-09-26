Яремчук тренировался по индивидуальной программе

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук продолжает восстановление после повреждения.

Украинец проводит индивидуальные тренировки в команде, сообщает Plaza Deportiva. Ранее главный тренер "летучих мышей" рассказал, что Яремчук приехал с травмой из расположения сборной Украины.

Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча.

Свой следующий матч "Валенсия" сыграет против "Реал Сосьедада". Игра состоится 27 сентября. Участие украинца в этой игре под вопросом.