Яремчук тренировался по индивидуальной программе
У украинца повреждение
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук продолжает восстановление после повреждения.
Украинец проводит индивидуальные тренировки в команде, сообщает Plaza Deportiva. Ранее главный тренер "летучих мышей" рассказал, что Яремчук приехал с травмой из расположения сборной Украины.
Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча.
Свой следующий матч "Валенсия" сыграет против "Реал Сосьедада". Игра состоится 27 сентября. Участие украинца в этой игре под вопросом.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Plaza Deportiva
Популярное сейчас
- Малиновский в сборной, конфликт Неймара, госпитализация Милевского. Главные новости за 25 сентября
- Киевский Локомотив отправил в отставку главного тренера
- Журналист: В следующем сезоне клубы УПЛ хотят отдать все права одному общедоступному каналу
- Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 14:54 Украинские Ребров включил Малиновского в заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024
- 10:58 Украинские Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
- 00:05 Зарубежные Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн