Ярмолюк: Были переговоры и с Динамо, и с Шахтером, но у меня была цель уехать в Англию
И ему это удалось
19-летний полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк заявил, что к нему был интерес со стороны украинских грандов.
– Большинство молодых талантов в Украине попадают в "Динамо" или "Шахтер". Насколько вы были близки к этому?
– Были такие переговоры и с "Динамо", и с "Шахтером", но у меня была цель уехать в Англию. Считаю, что это цель для каждого игрока в Украине и мире.
– Как возник вариант с "Брентфордом" и почему решили принять предложение своего нынешнего клуба?
– Сначала я не верил своим глазам, когда попал сюда. Мне со всем очень помогли, клуб меня очень тепло принял. Мне предоставили работника клуба из Украины. Сейчас я очень рад, что оказался именно здесь, ведь я прогрессирую в этом клубе, – сказал Ярмолюк.
До перехода в "Брентфорд" Ярмолюк выступал за "Днепр-1".
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