Ярмолюк: В Англии живу со своей девушкой. У нас есть собачка, которую зовут Алексей

19-летний украинский полузащитник " Брентфорда " Егор Ярмолюк рассказал, как он обустроился в Англии, куда он перебрался летом 2022 года.

– Вы переехали в Англию в совсем юном возрасте – в 18 лет. Как прошла адаптация в новой стране?

– Мне не было тяжело. Я жил своей мечтой. Да, первые дни, недели было не очень легко, но мне с этим помогли. Сейчас я уже на той стадии, когда чувствую себя как дома.

У меня есть свое жилье недалеко от базы, поэтому мне комфортно добираться на каждую тренировку – это 10 минут. До центра Лондона – минут 20-25.

– Привыкли к левостороннему движению?

– Я уже привык к этому. Для меня это уже не является ловушкой, как было сначала.

Проблема была только с языком в начале. А так больше ничего тяжелого не было.

– Как вам английская кухня? Она не всем заходит.

– Если сравнить с украинской кухней, то наша – самая лучшая.

– Где любите проводить свободное время? Может, есть уже любимые места?

– Моя семья, все родные в Украине. Здесь я живу со своей девушкой. У нас есть собачка, которую зовут Алексей. Это не в честь кого, просто так решили.

Гуляю с моей собачкой – моим маленьким другом. Часто ходим гулять в парк. Иногда можем посидеть в кафе.

- Как психологически влияет на вас война и волнение за родных?

– Конечно, есть волнение за мою семью, мою страну. Это нелегкое время для нас. Мы поддерживаем связь, поддерживаем друг друга. Надеемся, что это как можно скорее закончится, и мы снова встретимся.