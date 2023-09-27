Довбик и Цыганков могут вырваться в лидеры. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Довбика и Цыганкова может выйти первое место – смотреть прямую трансляцию
Фото: GironaFC/Автор - невідомий
"Барселона" не смогла обыграть "Мальорку" во вторник, поэтому "Жирона" получила удивительную возможность – закончить седьмой тур Ла Лиги на первом месте. Но для этого команде Довбика и Цыганкова нужно обыграть на его поле крепкий "Вильярреал".
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Чемпионат Испании, седьмой тур
26 сентября 2023. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”
“Вильярреал” 20:00 “Жирона”
Телетрансляция – Megogo Футбол 3
Трансляція матчу Вільярреал - ЖиронаСмотреть трансляцию
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