Ярмолюк: Очень приятно, когда меня сравнивают с Ярмоленко

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал, как он относится к сравнению с полузащитником "Динамо" Андреем Ярмоленко.

– В СМИ вас часто называют новым Ярмоленко, и не только из-за сходства фамилий. Как вы относитесь к таким сравнениям? Корректно ли так говорить?

– Я об этом уже слышал – и не раз. Мне очень приятно, когда меня сравнивают с таким футболистом, который выступал на топ-уровне. Очень этому рад. Буду дальше работать, чтобы достичь того уровня, которого достиг он, – сказал Ярмолюк.