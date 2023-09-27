  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмолюк: Очень приятно, когда меня сравнивают с Ярмоленко
В тренде

Ярмолюк: Очень приятно, когда меня сравнивают с Ярмоленко

Наши за границей
(1 голосов)

И не только из-за сходства фамилий

Ярмолюк: Очень приятно, когда меня сравнивают с Ярмоленко

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал, как он относится к сравнению с полузащитником "Динамо" Андреем Ярмоленко.

– В СМИ вас часто называют новым Ярмоленко, и не только из-за сходства фамилий. Как вы относитесь к таким сравнениям? Корректно ли так говорить?

– Я об этом уже слышал – и не раз. Мне очень приятно, когда меня сравнивают с таким футболистом, который выступал на топ-уровне. Очень этому рад. Буду дальше работать, чтобы достичь того уровня, которого достиг он, – сказал Ярмолюк.

Читайте такжеЯрмолюк: В Англии живу со своей девушкой. У нас есть собачка, которую зовут Алексей
По теме
yellow-arrow
Довбик и Цыганков могут вырваться в лидеры. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Маурисио Почеттино рассказал, как пытается вернуть Михаилу Мудрику уверенность в себе
yellow-arrow
Ярмолюк: В Англии живу со своей девушкой. У нас есть собачка, которую зовут Алексей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде