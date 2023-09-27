Ярмолюк: Очень приятно, когда меня сравнивают с Ярмоленко
И не только из-за сходства фамилий
Фото: Instagram
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал, как он относится к сравнению с полузащитником "Динамо" Андреем Ярмоленко.
– В СМИ вас часто называют новым Ярмоленко, и не только из-за сходства фамилий. Как вы относитесь к таким сравнениям? Корректно ли так говорить?
– Я об этом уже слышал – и не раз. Мне очень приятно, когда меня сравнивают с таким футболистом, который выступал на топ-уровне. Очень этому рад. Буду дальше работать, чтобы достичь того уровня, которого достиг он, – сказал Ярмолюк.
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Источник:Tribuna.com
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