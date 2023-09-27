Симэн: Мы еще увидим уровень Мудрика
Легенда Арсенала видит перспективу в украинце
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
Легендарный кипер "Арсенала" Дэвид Симэн, который отыграл за команду 13 лет, выразил поддержку
"Я все еще уверен, что мы увидим намного больше от Михаила Мудрика, потому что он выглядит качественным игроком. Как он принимает мяч, его касания, его способность поднять темп....
Думаю, мы еще увидим его уровень", – сказал Симэн.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 5 матчах АПЛ, результативными действиями не отличился.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Football London
Популярное сейчас
- СБУ обнаружила у тренера сборной Украины по хоккею Шахрайчука действительный паспорт РФ
- Довбик и Цыганков могут вырваться в лидеры. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Сборная Украины по пляжному футболу отказывается от участия на Чемпионате мира 2024
- Довбик второй раз забил за Жирону: на этот раз пострадала Мальорка
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн