Симэн: Мы еще увидим уровень Мудрика

Легендарный кипер "Арсенала" Дэвид Симэн, который отыграл за команду 13 лет, выразил поддержку Михаилу Мудрику и заявил, что украинец еще заявит о себе.

"Я все еще уверен, что мы увидим намного больше от Михаила Мудрика, потому что он выглядит качественным игроком. Как он принимает мяч, его касания, его способность поднять темп.... Думаю, мы еще увидим его уровень", – сказал Симэн.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 5 матчах АПЛ, результативными действиями не отличился.