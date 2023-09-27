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Симэн: Мы еще увидим уровень Мудрика

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Легенда Арсенала видит перспективу в украинце

Симэн: Мы еще увидим уровень Мудрика

Фото: пресслужби ФК "Челсі"

Новина українською

Легендарный кипер "Арсенала" Дэвид Симэн, который отыграл за команду 13 лет, выразил поддержку Михаилу Мудрику и заявил, что украинец еще заявит о себе.

"Я все еще уверен, что мы увидим намного больше от Михаила Мудрика, потому что он выглядит качественным игроком. Как он принимает мяч, его касания, его способность поднять темп....

Думаю, мы еще увидим его уровень", – сказал Симэн.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 5 матчах АПЛ, результативными действиями не отличился.

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В статье: Дэвид Симэн Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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