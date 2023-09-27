Ярмолюк: Зинченко мне напихал и сказал учить английский
Зина может
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о том, с кем из украинцев он общается, а также поделился мыслями о возможных перспективах в сборной Украины.
– С кем из украинских футболистов в АПЛ общаетесь?
– Поддерживаю связь с Зинченко и Миколенком. Мы всегда на связи. Можем иногда списаться, они дадут какой-то совет.
– Какой совет вам дал Зинченко?
– Учить английский язык. Мы с ним встретились на базе "Арсенала". Тренеры "Брентфорда" сказали ему, что я ничего не знаю, и он мне напихал, но потом я исправился, и сейчас уже все хорошо.
– У вас с ним схожие истории. Илья Забарный говорил, что Зинченко это пример для вас.
– Это хороший пример для меня. Нужно просто терпение и работать, работать, работать…
– Чьи матчи с украинских футболистов смотрите?
– Начал смотреть "Жирону", когда Довбик перешел туда. Очень рад за него. У них очень хорошие результаты в начале сезона.
– УПЛ смотрите?
– Иногда могу посмотреть. Это тоже любопытно. У меня есть друзья в Украине, интересно смотреть за ними. Смотрю "Динамо", "Днепр-1", "Шахтер".
– Вы работали с Ротанем и Мельгосой в молодежке. Чем отличается их футбол?
– Это разные тренеры, немного другие игроки, но стиль не сильно отличается. Пытаемся всегда играть через пас, строить нашу игру.
– Судаков получил вызов в сборную в 18 лет и сейчас уже является игроком основы. Общались ли вы уже с Ребровым и готовы ли к первой команде страны?
– Именно для этого я здесь работаю. Думаю, что если я начну играть в Премьер-лиге, то у меня будет шанс и в главной команде страны.
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