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Ярмолюк: Зинченко мне напихал и сказал учить английский

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Зина может

Ярмолюк: Зинченко мне напихал и сказал учить английский

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк рассказал о том, с кем из украинцев он общается, а также поделился мыслями о возможных перспективах в сборной Украины.

– С кем из украинских футболистов в АПЛ общаетесь?

– Поддерживаю связь с Зинченко и Миколенком. Мы всегда на связи. Можем иногда списаться, они дадут какой-то совет.

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– Какой совет вам дал Зинченко?

– Учить английский язык. Мы с ним встретились на базе "Арсенала". Тренеры "Брентфорда" сказали ему, что я ничего не знаю, и он мне напихал, но потом я исправился, и сейчас уже все хорошо.

– У вас с ним схожие истории. Илья Забарный говорил, что Зинченко это пример для вас.

– Это хороший пример для меня. Нужно просто терпение и работать, работать, работать…

– Чьи матчи с украинских футболистов смотрите?

– Начал смотреть "Жирону", когда Довбик перешел туда. Очень рад за него. У них очень хорошие результаты в начале сезона.

– УПЛ смотрите?

– Иногда могу посмотреть. Это тоже любопытно. У меня есть друзья в Украине, интересно смотреть за ними. Смотрю "Динамо", "Днепр-1", "Шахтер".

– Вы работали с Ротанем и Мельгосой в молодежке. Чем отличается их футбол?

– Это разные тренеры, немного другие игроки, но стиль не сильно отличается. Пытаемся всегда играть через пас, строить нашу игру.

– Судаков получил вызов в сборную в 18 лет и сейчас уже является игроком основы. Общались ли вы уже с Ребровым и готовы ли к первой команде страны?

– Именно для этого я здесь работаю. Думаю, что если я начну играть в Премьер-лиге, то у меня будет шанс и в главной команде страны.

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В статье: Украина Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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