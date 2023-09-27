Мудрик, Миколенко и Забарный в старте своих команд на матчи Кубка лиги

Сегодня, 27 сентября, в Англии состоятся несколько матчей 1/16 финала Кубка лиги.

Так, "Челси" примет "Брайтон" и украинец Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе лондонцев.

Также в старте "Эвертона" на выездной матч против "Астон Виллы" выйдет Виталий Миколенко, как и Илья Забарный на поединок против "Сток Сити".

А вот Егор Ярмолюк и Александр Зинченко в очном матче "Борнмута" и "Арсенала" остались на лавке запасных.

Отметим, что все поединки начнутся в 21:45.