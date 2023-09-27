Мудрик, Миколенко и Забарный в старте своих команд на матчи Кубка лиги
А вот Егор Ярмолюк и Александр Зинченко остались в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 сентября, в
Так, "Челси" примет "Брайтон" и украинец Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе лондонцев.
Также в старте "Эвертона" на выездной матч против "Астон Виллы" выйдет Виталий Миколенко, как и Илья Забарный на поединок против "Сток Сити".
А вот Егор Ярмолюк и Александр Зинченко в очном матче "Борнмута" и "Арсенала" остались на лавке запасных.
Отметим, что все поединки начнутся в 21:45.
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