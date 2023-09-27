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Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом

Наши за границей
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Украинцы тянут Жирону

Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 27 сентября, в рамках 7-го тура Ла Лиги "Вильярреал" принимает "Жирону".

В составе гостей на поле со стартовых минут снова вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Первый тайм прошел без голов, а в начале второго "Вильярреал" вышел вперед, впрочем, ненадолго.

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На 57-й минуте Артем Довбик сравнял счет, на дальней стойке в падении головой замкнув пас от Савио.

Отметим, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Напомним, что в текущем сезоне это третий гол в Ла Лиге в 7 поединках для Артема. Также на его счету 2 ассиста.

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Вильярреал – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура чемпионата Испании
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В статье: Вильярреал Артем Довбик Жирона
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