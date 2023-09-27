Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом
Украинцы тянут Жирону
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Сегодня, 27 сентября, в рамках 7-го тура Ла Лиги "Вильярреал" примет "Жирону".
В составе гостей на поле со стартовых минут снова вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Первый тайм прошел без голов, а в начале второго "Вильярреал" вышел вперед, впрочем, ненадолго.
На 57-й минуте Артем Довбик сравнял счет, на дальней стойке в падении головой замкнув пас от Савио.
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Напомним, что в текущем сезоне это третий гол в Ла Лиге в 7 поединках. Также на его счету 2 ассиста.
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