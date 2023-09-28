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Мудрик был одним из лучших в составе Челси в матче против Брайтона

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Челси проходит в следующий раунд Кубка лиги

Мудрик был одним из лучших в составе Челси в матче против Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Челси" победил "Брайтон" 1:0 в матче Кубка лиги. Украинский футболист Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "аристократов" и провел на поле 68 минут.

По данным авторитетного портала WhoScored, Мудрику была выставлена оценка 7,0, что является одним из лучших результатов среди всех игроков, которые присутствовали на поле. Sofascore поставила за игру оценку 7,1, больше чем у Мудрика только у Кукарельи и Палмера.

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Михаил в матче против "Брайтона" выиграл больше дуэлей (8/14) и заработал для своей команды больше фолов (4), чем любой другой игрок на поле, хотя он был заменен на 68-й минуте. У него также 100% успешность отборов (2/2). Точность пасов 73%, одна острая передача, один удар в створ ворот.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
whoscored

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