Мудрик был одним из лучших в составе Челси в матче против Брайтона
Челси проходит в следующий раунд Кубка лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" победил "Брайтон" 1:0 в матче Кубка лиги. Украинский футболист Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "аристократов" и провел на поле 68 минут.
По данным авторитетного портала WhoScored, Мудрику была выставлена оценка 7,0, что является одним из лучших результатов среди всех игроков, которые присутствовали на поле. Sofascore поставила за игру оценку 7,1, больше чем у Мудрика только у Кукарельи и Палмера.
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Михаил в матче против "Брайтона" выиграл больше дуэлей (8/14) и заработал для своей команды больше фолов (4), чем любой другой игрок на поле, хотя он был заменен на 68-й минуте. У него также 100% успешность отборов (2/2). Точность пасов 73%, одна острая передача, один удар в створ ворот.
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