Зинченко и Ярмолюк обменялись футболками после матча Кубка лиги - ФОТО

В среду, 27 сентября, "Арсенал" минимально обыграл "Брентфорд" (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Украинский вингер "канониров" Александр Зинченко вышел во втором тайме, а полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк провел игру на лавке запасных.

Тем не менее, после поединка наши соотечественники встретились в подтрибунном помещении и обменялись футболками.

"Рад встрече", - подписал Ярмолюк фото.

К слову, в 1/8 финала Кубка английской лиги "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом".