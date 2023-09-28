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Зинченко и Ярмолюк обменялись футболками после матча Кубка лиги - ФОТО

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Украинцы обменялись подарками

Зинченко и Ярмолюк обменялись футболками после матча Кубка лиги - ФОТО

Фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor

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В среду, 27 сентября, "Арсенал" минимально обыграл "Брентфорд" (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. Украинский вингер "канониров" Александр Зинченко вышел во втором тайме, а полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк провел игру на лавке запасных.

Тем не менее, после поединка наши соотечественники встретились в подтрибунном помещении и обменялись футболками.

"Рад встрече", - подписал Ярмолюк фото.

К слову, в 1/8 финала Кубка английской лиги "Арсенал" сыграет с "Вест Хэмом".

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В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд (Лондон) Александр Зинченко Егор Ярмолюк
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