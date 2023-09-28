Почти традиция. Малиновский снова остался в запасе Дженоа на матч Серии А против Ромы
Последний раз украинец выходил в старте своей команды 3 сентября
Twitter Genoa CFC
Сегодня, 28 сентября, "Дженоа" в рамках
Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский остался в запасе на этот поединок.
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Напомним, что 30-летний украинец провел за "Дженоа" в нынешней кампании 4 матча (дважды выходил в основе) без результативных действий.
⤵️ STARTING XI #GenoaRoma pic.twitter.com/Tcw9Hgtdft— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 28, 2023
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