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Почти традиция. Малиновский снова остался в запасе Дженоа на матч Серии А против Ромы

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Последний раз украинец выходил в старте своей команды 3 сентября

Почти традиция. Малиновский снова остался в запасе Дженоа на матч Серии А против Ромы

Twitter Genoa CFC

Новина українською

Сегодня, 28 сентября, "Дженоа" в рамках чемпионата Италии примет "Рому". Матч начнется в 21:45.

Украинский хавбек "грифонов" Руслан Малиновский остался в запасе на этот поединок.

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Напомним, что 30-летний украинец провел за "Дженоа" в нынешней кампании 4 матча (дважды выходил в основе) без результативных действий.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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