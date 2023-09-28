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Миколенко получил повреждение и рискует пропустить ближайший матч с Лутоном

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В пятницу украинец пройдет углубленное обследование

Миколенко получил повреждение и рискует пропустить ближайший матч с Лутоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко получил небольшое повреждение в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Астон Виллы" (2:1).

Украинец вышел в старте на этот матч, однако из-за повреждения отыграл только первый тайм.

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По словам тренера "ирисок", украинец пройдет в пятницу углубленное медобследование. Возможно, Виталию придется пропустить матч чемпионата против "Лутона" на этих выходных.

Отметим, что команда Дайча примет "Лутон" 30 сентября, матч начнется в 17:00.

В текущем сезоне Миколенко провел 4 матча за "Эвертон" без результативных действий.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон

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