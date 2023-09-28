Миколенко получил повреждение и рискует пропустить ближайший матч с Лутоном
В пятницу украинец пройдет углубленное обследование
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "
Украинец вышел в старте на этот матч, однако из-за повреждения отыграл только первый тайм.
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По словам тренера "ирисок", украинец пройдет в пятницу углубленное медобследование. Возможно, Виталию придется пропустить матч чемпионата против "Лутона" на этих выходных.
Отметим, что команда Дайча примет "Лутон" 30 сентября, матч начнется в 17:00.
В текущем сезоне Миколенко провел 4 матча за "Эвертон" без результативных действий.
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