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Наставник Бенфики: Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться

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Рогер Шмидт рассказал, что думает об игре украинца

Наставник Бенфики: Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт рассказал об адаптации украинского кипера Анатолия Трубина накануне матча чемпионата Португалии против "Порту".

"Он очень спокойный, совсем не нервничает. У него был не лучший старт на нашем стадионе против "Зальцбурга", но потом во время игры он был спокойным, смог прибавить и собраться. Каждая игра поможет ему совершенствоваться, лучше узнавать одноклубников и привыкать к стадиону.

Он очень мотивирован и не похож на нервного вратаря, который слишком много думает о таких вещах. Тренеры хорошо его подготовили. Уверен, что у него будет хорошая игра", – сказал Шмидт.

Матч "Бенфика" - "Порту" состоится сегодня, 29 сентября и начнется в 22:15 по киевскому времени.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роджер Шмидт Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola

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