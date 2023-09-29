Наставник Бенфики: Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться
Рогер Шмидт рассказал, что думает об игре украинца
Фото: slbenfica.pt
Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт рассказал об адаптации украинского кипера Анатолия Трубина накануне матча чемпионата Португалии против "Порту".
"Он очень спокойный, совсем не нервничает. У него был не лучший старт на нашем стадионе против "Зальцбурга", но потом во время игры он был спокойным, смог прибавить и собраться. Каждая игра поможет ему совершенствоваться, лучше узнавать одноклубников и привыкать к стадиону.
Он очень мотивирован и не похож на нервного вратаря, который слишком много думает о таких вещах. Тренеры хорошо его подготовили. Уверен, что у него будет хорошая игра", – сказал Шмидт.
Матч "Бенфика" - "Порту" состоится сегодня, 29 сентября и начнется в 22:15 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Появилось новое фото разрушенного здания штаба Черноморского флота РФ в Севастополе
- Стало известно, сколько заработали Верес и Черноморец на платных трансляциях своих кубковых матчей
- "Есть субординация, главный тренер, но там уже перешло на личное", - Игорь Шуховцев рассказал о конфликте с Остапом Маркевичем
- Украинцы в старте. Вильярреал – Жирона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО