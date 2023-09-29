Наставник Бенфики: Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт рассказал об адаптации украинского кипера Анатолия Трубина накануне матча чемпионата Португалии против "Порту".

"Он очень спокойный, совсем не нервничает. У него был не лучший старт на нашем стадионе против "Зальцбурга", но потом во время игры он был спокойным, смог прибавить и собраться. Каждая игра поможет ему совершенствоваться, лучше узнавать одноклубников и привыкать к стадиону.

Он очень мотивирован и не похож на нервного вратаря, который слишком много думает о таких вещах. Тренеры хорошо его подготовили. Уверен, что у него будет хорошая игра", – сказал Шмидт.