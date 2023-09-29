Довбик - об историческом достижении Жироны: Играем от всего сердца
Украинец поделился своими эмоциями после матча Ла Лиги
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Нападающий "Жироны" Артем Довбик поделился эмоциями от победы над "Вильярреалом" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.
"Еще одно замечательное выступление. Мы получаем удовольствие от того, что делаем, и играем от всего сердца", - написал форвард на своей странице в социальной сети Instagram.
Артем вышел в стартовом составе каталонцев и провел на поле 69 минут. За это время он отличился забитым голом и помог своей команде выйти на первое место Примеры.
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