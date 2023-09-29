  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик - об историческом достижении Жироны: Играем от всего сердца
В тренде

Довбик - об историческом достижении Жироны: Играем от всего сердца

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец поделился своими эмоциями после матча Ла Лиги

Довбик - об историческом достижении Жироны: Играем от всего сердца

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик поделился эмоциями от победы над "Вильярреалом" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

"Еще одно замечательное выступление. Мы получаем удовольствие от того, что делаем, и играем от всего сердца", - написал форвард на своей странице в социальной сети Instagram.

Артем вышел в стартовом составе каталонцев и провел на поле 69 минут. За это время он отличился забитым голом и помог своей команде выйти на первое место Примеры.

Читайте такжеЖирона на первом месте впервые в своей истории. Турнирная таблица Ла Лиги
Читайте такжеПомощник Реброва навестил Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
По теме
yellow-arrow
Главный тренер Жироны прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге
yellow-arrow
Наставник Бенфики: Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться
yellow-arrow
Первое О Класико Трубина. Бенфика – Порту. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура чемпионата Португалии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вильярреал Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде