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Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста

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Челси не хватает сбалансированности

Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Франк Лебеф считает, что Михаилу Мудрику не повезло с партнерами.

- Мудрик оказался в неподходящей команде или просто недостаточно хорош?

- Мудрику пришлось нелегко, учитывая то, что происходит в его стране, и время, в которое он присоединился к "Челси". Но пришло время приносить пользу.

Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста.

В этом и заключается проблема - не хватает сбалансированности. "Челси" надо вдвое сократить состав и найти нескольких опытных футболистов, чтобы начать добиваться результатов.

Эрлинг Холанд забил больше голов, чем "Челси"! Недавно у меня спросили, сможет ли Холанд забить за сезон больше, чем "Челси", и это вполне реально. Но, надеюсь, этого не произойдет, - сказал экс-защитник "синих".

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
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