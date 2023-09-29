Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста

Франк Лебеф считает, что Михаилу Мудрику не повезло с партнерами.

- Мудрик оказался в неподходящей команде или просто недостаточно хорош?

- Мудрику пришлось нелегко, учитывая то, что происходит в его стране, и время, в которое он присоединился к "Челси". Но пришло время приносить пользу.

Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста.

В этом и заключается проблема - не хватает сбалансированности. "Челси" надо вдвое сократить состав и найти нескольких опытных футболистов, чтобы начать добиваться результатов.

Эрлинг Холанд забил больше голов, чем "Челси"! Недавно у меня спросили, сможет ли Холанд забить за сезон больше, чем "Челси", и это вполне реально. Но, надеюсь, этого не произойдет, - сказал экс-защитник "синих".