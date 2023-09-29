Мудрик посвятил победу над Брайтоном болельщикам Челси
Украинец написал несколько слов для фанатов клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал победу над "Брайтоном" (1:0) в рамках Кубка английской лиги.
"Очень рад за наших болельщиков. Эта победа – для вас. Вы заслужили этого", - написал украинский футболист.
Отметим, что Мудрик отыграл 68 минут. Когда он уходил с поля, трибуны аплодировали ему стоя.
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Источник:Instagram
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