Оформил дубль. Украинец польского Пяста принес победу в чемпионате Польши. ВИДЕО
Хороший день для украинца в Польше
piast-gliwice.eu
В пятницу, 29 сентября, в чемпионате Польши состоялся матч 10-го тура чемпионата, в котором "Пяст" принимал "Лодзь".
В стартовом составе хозяев вышел 26-летний украинский вингер Сергей Крикун, который, в итоге, и оформил результат.
Сергей забил два гола еще в первом тайме (24 и 38 минуты), оформив комфортное преимущество "Пяста" и был заменен на 72-й минуте.
После перерыва продолжился открытый футбол - "Лодзь" забил два, "Пяст" - один - команды закончили поединок со счетом 3:2.
Отметим, что это был 11-й матч украинца в сезоне, в которых он забил 3 гола.
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