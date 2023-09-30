Оформил дубль. Украинец польского Пяста принес победу в чемпионате Польши. ВИДЕО

В пятницу, 29 сентября, в чемпионате Польши состоялся матч 10-го тура чемпионата, в котором "Пяст" принимал "Лодзь".

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В стартовом составе хозяев вышел 26-летний украинский вингер Сергей Крикун, который, в итоге, и оформил результат.

Сергей забил два гола еще в первом тайме (24 и 38 минуты), оформив комфортное преимущество "Пяста" и был заменен на 72-й минуте.

После перерыва продолжился открытый футбол - "Лодзь" забил два, "Пяст" - один - команды закончили поединок со счетом 3:2.

Отметим, что это был 11-й матч украинца в сезоне, в которых он забил 3 гола.

Публикация от CANAL+ SPORT (@canalplussportpolska)