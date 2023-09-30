Русин сыграл 20 минут в победном матче Сандерленда

Украинский форвард Назарий Русин принял участие во втором подряд матче Чемпионшипа за “Сандерленд”. Его команда обыграла на выезде “Шеффилд Уэнсдей” (3:0).

Как и в игре с “Кардиффом” в прошлом туре, 24-летний нападающий вышел на поле на замену. Русин свой получил свой шанс на 77-й минуте (к игре было добавлено семь минут).

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Так как “Сандерленд” фактически решил все вопросы еще в первые получаса, забив три гола за 31 минуту, Русин заметно повлиять на игру не удалось. Украинец не выполнил ни одного удара, шесть раз коснулся мяча и отдал две точные передачи.

Свой следующий матч Чемпионшипа “Сандерленд” проведет четвертого октября с “Уотфордом”.