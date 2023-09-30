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Тренер Бенфики: Трубин продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину

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Шмидт похвалил украинца после удачного матча

Тренер Бенфики: Трубин продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Бенфики” Рогер Шмидт доволен, что Анатолию Трубину удалось не пропустить в важном матче чемпионата с “Порту” (1:0).

“Трубину важно было сыграть с “Порту” и не пропустить. Он несколько раз удачно выходил из ворот, и продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину”.

"Я очень рад за него, этот матч был важен для его самоуверенности. Я полностью уверен в нем, и в его способностях”, – приводит Шмидта A Bola.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Наши за границей Рогер Шмидт Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola

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