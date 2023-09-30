Тренер Бенфики: Трубин продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину

Главный тренер “Бенфики” Рогер Шмидт доволен, что Анатолию Трубину удалось не пропустить в важном матче чемпионата с “Порту” (1:0).

“Трубину важно было сыграть с “Порту” и не пропустить. Он несколько раз удачно выходил из ворот, и продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину”.

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"Я очень рад за него, этот матч был важен для его самоуверенности. Я полностью уверен в нем, и в его способностях”, – приводит Шмидта A Bola.