Тренер Бенфики: Трубин продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину
Шмидт похвалил украинца после удачного матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Бенфики” Рогер Шмидт доволен, что Анатолию Трубину удалось не пропустить в важном матче чемпионата с “Порту” (1:0).
“Трубину важно было сыграть с “Порту” и не пропустить. Он несколько раз удачно выходил из ворот, и продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину”.
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"Я очень рад за него, этот матч был важен для его самоуверенности. Я полностью уверен в нем, и в его способностях”, – приводит Шмидта A Bola.
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Источник:A Bola
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