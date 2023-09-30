“Двойная доза уверенности”. A Bola хвалит Трубина после матча с Порту

Португальское издание A Bola высоко оценила игру Анатолия Трубина в матче с “Порту”. 22-летний вратарь получил семь баллов, выше оценка только у Анхеля Ди Марии, забившего единственного гол, и вингера Давида Нереса.

“Если украинцу нужна была хорошая игра, чтобы обрести уверенность, то дерби в он получил ее в двойной дозе. Он надежно сыграл в воздухе, вовремя выходил из ворот (на 29-й минуте не позволил Тареми забить гол), и хорошо сыграл на линии, отбив на 40-й минуте мощный удар Пепе.

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"В первом тайме у “Бенфики” было много несогласованности, и именно Трубин дал команде ту дозу самообладания, чтобы она пришла в себя. Овация, устроенная Трубину на 90+3 минуте после того как он взял руки мяч после удара головой Тареми, дала понять: болельщики его полностью приняли”, – пишет A Bola.