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“Двойная доза уверенности”. A Bola хвалит Трубина после матча с Порту

Наши за границей
(1 голосов)

Португальское издание поставило украинскому киперу третью оценку в команде

“Двойная доза уверенности”. A Bola хвалит Трубина после матча с Порту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Португальское издание A Bola высоко оценила игру Анатолия Трубина в матче с “Порту”. 22-летний вратарь получил семь баллов, выше оценка только у Анхеля Ди Марии, забившего единственного гол, и вингера Давида Нереса.

“Если украинцу нужна была хорошая игра, чтобы обрести уверенность, то дерби в он получил ее в двойной дозе. Он надежно сыграл в воздухе, вовремя выходил из ворот (на 29-й минуте не позволил Тареми забить гол), и хорошо сыграл на линии, отбив на 40-й минуте мощный удар Пепе.

"В первом тайме у “Бенфики” было много несогласованности, и именно Трубин дал команде ту дозу самообладания, чтобы она пришла в себя. Овация, устроенная Трубину на 90+3 минуте после того как он взял руки мяч после удара головой Тареми, дала понять: болельщики его полностью приняли”, – пишет A Bola.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Наши за границей чемпионат Португалии Анатолий Трубин
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Источник:
A Bola

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Комментарии (2)
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Консул (Звягель )
30.09.2023 в 10:42
Ну ось і добре. Буде два класних кіпера для збірної.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.09.2023 в 10:23
Приємно
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