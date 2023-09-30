Трубин: Запомню матч с Порту на всю жизнь
Вратарь Бенфики - о своем первом сухом матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями после матча с "Порту" в чемпионате Португалии (1:0). Украинскому киперу впервые удалось не пропустить.
"Я запомню мое первое О Класико на всю жизнь. Победа и первый матч за Бенфику без пропущенных голов. Очень важная игра для меня лично".
"Но прежде всего это командная работа, которая дает свои результаты. Продолжаем работать и готовиться к Лиге чемпионов".
"Отдельное спасибо каждому фанату за поддержку. Вы создаете невероятную атмосферу на стадионе. Каждый раз поражен вами", – написал Трубин в своем инстаграме.
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