Трубин: Запомню матч с Порту на всю жизнь

Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин поделился эмоциями после матча с "Порту" в чемпионате Португалии (1:0). Украинскому киперу впервые удалось не пропустить.

"Я запомню мое первое О Класико на всю жизнь. Победа и первый матч за Бенфику без пропущенных голов. Очень важная игра для меня лично".

"Но прежде всего это командная работа, которая дает свои результаты. Продолжаем работать и готовиться к Лиге чемпионов".

"Отдельное спасибо каждому фанату за поддержку. Вы создаете невероятную атмосферу на стадионе. Каждый раз поражен вами", – написал Трубин в своем инстаграме.