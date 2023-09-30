Зинченко и Забарный в старте на матч Борнмут - Арсенал
Украинское дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле сыграет против лондонского "Арсенала". Начало встречи - 17:00.
Защитники Илья Забарный и Александр Зинченко начнут этот матч с первых минут. Украинские игроки попали в стартовые составы своих команд.
Примечательно, что 21-летний Илья еще не пропустил ни одного тура в этой кампании АПЛ. Забарный отыграл полностью все предыдущие 6 матчей.
В свою очередь 26-летний Александр принял участие в 5 турах, однако провел на поле 281 минуту.
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