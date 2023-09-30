Зинченко и Забарный в старте на матч Борнмут - Арсенал

В рамках 7-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле сыграет против лондонского "Арсенала". Начало встречи - 17:00.

Защитники Илья Забарный и Александр Зинченко начнут этот матч с первых минут. Украинские игроки попали в стартовые составы своих команд.

Примечательно, что 21-летний Илья еще не пропустил ни одного тура в этой кампании АПЛ. Забарный отыграл полностью все предыдущие 6 матчей.

В свою очередь 26-летний Александр принял участие в 5 турах, однако провел на поле 281 минуту.