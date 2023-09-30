Миколенко выйдет в старте на домашний матч Эвертона

В рамках 7-го тура чемпионата Англии "Эвертон" примет "Лутон". Начало встречи - 17:00.

Виталий Миколенко попал в стартовый состав "ирисок" на этот поединок. Это будет лишь 3-й матч для 24-летнего украинца в этой кампании АПЛ.

Однако следует отметить, что игры в которых Виталий участвовал, он отыграл полностью.

Также Миколенко в этой кампании сыграл два матча в Кубке английской лиги.