Миколенко выйдет в старте на домашний матч Эвертона
3-й матч Виталия в текущем сезоне АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионата Англии "Эвертон" примет "Лутон". Начало встречи - 17:00.
Виталий Миколенко попал в стартовый состав "ирисок" на этот поединок. Это будет лишь 3-й матч для 24-летнего украинца в этой кампании АПЛ.
Однако следует отметить, что игры в которых Виталий участвовал, он отыграл полностью.
Также Миколенко в этой кампании сыграл два матча в Кубке английской лиги.
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