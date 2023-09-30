  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко выйдет в старте на домашний матч Эвертона
В тренде

Миколенко выйдет в старте на домашний матч Эвертона

Наши за границей
(1 голосов)

3-й матч Виталия в текущем сезоне АПЛ

Миколенко выйдет в старте на домашний матч Эвертона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Англии "Эвертон" примет "Лутон". Начало встречи - 17:00.

Виталий Миколенко попал в стартовый состав "ирисок" на этот поединок. Это будет лишь 3-й матч для 24-летнего украинца в этой кампании АПЛ.

Однако следует отметить, что игры в которых Виталий участвовал, он отыграл полностью.

Также Миколенко в этой кампании сыграл два матча в Кубке английской лиги.

По теме
yellow-arrow
Зинченко и Забарный в старте на матч Борнмут - Арсенал
yellow-arrow
Мадрид в гостях у Цыганкова и Довбика. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура Ла Лиги
yellow-arrow
Очередная встреча украинцев в АПЛ. Борнмут – Арсенал. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 30.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лутон Таун Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде