Миколенко - лучший игрок Эвертона в матче с Лутоном

В рамках 7-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле неожиданно проиграл "Лутону" - со счетом 1:2.

Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе "ирисок". В итоге украинский защитник отыграл весь поединок.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 24-летнего украинца в 7,8 баллов. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Эвертона".

За 90 минут Виталий 114 раз коснулся к мячу, 2 раза вынес мяч, выиграл всю борьбу за позицию (9 из 9 единоборств), 24 раза потерял мяч, выполнил 55 точных передач (из 69, то есть показатель точности составил 80%), выполнил 3 ключевых паса, создал 1 голевой момент, 8 раз отобрал мяч и 1 раз успешно пошел в дриблинг.

В этом сезоне чемпионата Англии Миколенко отыграл 3 матча.