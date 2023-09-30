Миколенко - лучший игрок Эвертона в матче с Лутоном
Правда, "ириски" проиграли этот поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле неожиданно
Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе "ирисок". В итоге украинский защитник отыграл весь поединок.
Аналитический портал SofaScore оценил игру 24-летнего украинца в 7,8 баллов. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Эвертона".
За 90 минут Виталий 114 раз коснулся к мячу, 2 раза вынес мяч, выиграл всю борьбу за позицию (9 из 9 единоборств), 24 раза потерял мяч, выполнил 55 точных передач (из 69, то есть показатель точности составил 80%), выполнил 3 ключевых паса, создал 1 голевой момент, 8 раз отобрал мяч и 1 раз успешно пошел в дриблинг.
В этом сезоне чемпионата Англии Миколенко отыграл 3 матча.
Популярное сейчас
- Мадрид в гостях у Цыганкова и Довбика. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура Ла Лиги
- Шахтер – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча 9-го тура УПЛ
- ВМС и ГУР освободили двух украинских десантников, которые скрывались на оккупированной территории с начала войны
- Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 22:10 Зарубежные Ман Сити на первом месте, Брайтон ворвался в тройку лидеров, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- 01:16 Прогнозы на футбол Эвертон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.09.2023
- 19:05 Зарубежные АПЛ. Борнмут с Забарным спас ничью с Вест Хэмом, Эвертон без Миколенко не справился с Фулхэмом