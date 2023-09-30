  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко - лучший игрок Эвертона в матче с Лутоном
В тренде

Миколенко - лучший игрок Эвертона в матче с Лутоном

Наши за границей
(1 голосов)

Правда, "ириски" проиграли этот поединок

Миколенко - лучший игрок Эвертона в матче с Лутоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 7-го тура АПЛ "Эвертон" на своем поле неожиданно проиграл "Лутону" - со счетом 1:2.

Виталий Миколенко начал эту игру в стартовом составе "ирисок". В итоге украинский защитник отыграл весь поединок.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 24-летнего украинца в 7,8 баллов. Это лучшая оценка среди всех футболистов "Эвертона".

За 90 минут Виталий 114 раз коснулся к мячу, 2 раза вынес мяч, выиграл всю борьбу за позицию (9 из 9 единоборств), 24 раза потерял мяч, выполнил 55 точных передач (из 69, то есть показатель точности составил 80%), выполнил 3 ключевых паса, создал 1 голевой момент, 8 раз отобрал мяч и 1 раз успешно пошел в дриблинг.

В этом сезоне чемпионата Англии Миколенко отыграл 3 матча.

По теме
yellow-arrow
Цыганкова и Довбика заменили во втором тайме в матче против Реала
yellow-arrow
Зинченко за 69 минут сделал больше передач чем любой другой игрок Борнмута за матч
yellow-arrow
Мадрид в гостях у Цыганкова и Довбика. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лутон Таун Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде