Зинченко за 69 минут сделал больше передач чем любой другой игрок Борнмута за матч

В рамках 7-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде разгромил "Борнмут" - 4:0.

Украинские защитники Зинченко и Забарный начали эту игру в стартовом составе. В итоге Александр провел на поле 69 минут, а Илья отыграл весь поединок.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Зинченко в 7,5 баллов, а игру Забарного - в 6,4.

26-летний Александр в матче против "Борнмута" выполнил 55 точных передач из 62 (89% - показатель точности), 2 раза вынес мяч, выполнил 4 отбора, заработал 1 фол, 82 раза прикоснулся к мячу, выполнил 2 ключевых паса, 1 раз пробил в створ ворот и 1 раз успешно ушел в дриблинг.

В свою очередь 21-летний Илья показал 93% точности передач (37 из 40), 51 прикоснулся к мячу, 3 раза вынес мяч и сделал 2 отбора.