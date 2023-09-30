Зинченко за 69 минут сделал больше передач чем любой другой игрок Борнмута за матч
Статистика Зинченко и Забарного в матче Борнмут - Арсенал
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал"
Украинские защитники Зинченко и Забарный начали эту игру в стартовом составе. В итоге Александр провел на поле 69 минут, а Илья отыграл весь поединок.
Аналитический портал Sofascore оценил игру Зинченко в 7,5 баллов, а игру Забарного - в 6,4.
26-летний Александр в матче против "Борнмута" выполнил 55 точных передач из 62 (89% - показатель точности), 2 раза вынес мяч, выполнил 4 отбора, заработал 1 фол, 82 раза прикоснулся к мячу, выполнил 2 ключевых паса, 1 раз пробил в створ ворот и 1 раз успешно ушел в дриблинг.
В свою очередь 21-летний Илья показал 93% точности передач (37 из 40), 51 прикоснулся к мячу, 3 раза вынес мяч и сделал 2 отбора.
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