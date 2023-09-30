  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко за 69 минут сделал больше передач чем любой другой игрок Борнмута за матч
В тренде

Зинченко за 69 минут сделал больше передач чем любой другой игрок Борнмута за матч

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Статистика Зинченко и Забарного в матче Борнмут - Арсенал

Зинченко за 69 минут сделал больше передач чем любой другой игрок Борнмута за матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде разгромил "Борнмут" - 4:0.

Украинские защитники Зинченко и Забарный начали эту игру в стартовом составе. В итоге Александр провел на поле 69 минут, а Илья отыграл весь поединок.

Аналитический портал Sofascore оценил игру Зинченко в 7,5 баллов, а игру Забарного - в 6,4.

26-летний Александр в матче против "Борнмута" выполнил 55 точных передач из 62 (89% - показатель точности), 2 раза вынес мяч, выполнил 4 отбора, заработал 1 фол, 82 раза прикоснулся к мячу, выполнил 2 ключевых паса, 1 раз пробил в створ ворот и 1 раз успешно ушел в дриблинг.

В свою очередь 21-летний Илья показал 93% точности передач (37 из 40), 51 прикоснулся к мячу, 3 раза вынес мяч и сделал 2 отбора.

По теме
yellow-arrow
Цыганкова и Довбика заменили во втором тайме в матче против Реала
yellow-arrow
Миколенко - лучший игрок Эвертона в матче с Лутоном
yellow-arrow
Мадрид в гостях у Цыганкова и Довбика. Жирона – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 8-го тура Ла Лиги
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SofaScore

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде