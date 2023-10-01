Интер Майами спасся от поражения на 90+5 минуте. Кривцов сыграл почти весь матч

"Интер Майами" в рамках регулярного чемпионата МЛС встречался с "Нью-Йорк Сити". Матч завершился со счетом 1:1

"Героны" пропустили на 77-й минуте, однако им удалось вырвать ничью на 90+5-й минуте благодаря голу 19-летнего Авилеса. Ассистентом стал полузащитник Тейлор, вышедший на поле вместо Сергея Кривцова на 82-й минуте.

Украинец в четвертый раз подряд появился в старте "Интера". Он записал в свой пассив пятую желтую карточку в этом сезоне, нарушив на 69-й минуте матча. Аналитический портал WhoScored поставил ему худшую оценку в своей команде – 6:0.

Среди звездных экс-игроков "Барселоны" сыграл только Серхио Бускетс: он провел весь матч. Лионель Месси и Хорди Альба в заявку не попали.

После завоеванного очка "Интер" поднялся на 13 место. До девятой позиции, дающей возможность участие в плей-офф турнира, не хватает четырех зачетных пунктов, однако есть еще один матч в запасе. Следующий поединок "героны" проведут в ночь с 4 на 5 октября (по киевскому времени) против "Чикаго Файр". В общей сложности до конца регулярного чемпионата осталось четыре встречи.