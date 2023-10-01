Малиновский впервые за четыре матча сыграет в старте Дженоа
В соперниках – один из аутсайдеров чемпионата
Pianeta Genoa
В матче седьмого тура итальянской Серии А "Удинезе" сыграет против "Дженоа". В стартовом составе "генуэзцев" выйдет украинский полузащитник Руслан Малиновский.
⤵️ STARTING XI #UdineseGenoa pic.twitter.com/MIxaAI3thy— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 1, 2023
Это будет для него первая игра в основе с 3 сентября. С того момента он провел 19 минут в двух матчах, а в одном – в прошлый четверг против “Ромы” – на поле вообще не выходил. В общей сложности на его счету две желтые карточки в четырех встречах этого сезона.
Перед этим матчем “Дженоа” занимает 12 место в турнирной таблице Серии А, “Удинезе” идет на 17 позиции.
Поединок начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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