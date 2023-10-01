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Малиновский впервые за четыре матча сыграет в старте Дженоа

Наши за границей
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В соперниках – один из аутсайдеров чемпионата

Малиновский впервые за четыре матча сыграет в старте Дженоа

Pianeta Genoa

Новина українською

В матче седьмого тура итальянской Серии А "Удинезе" сыграет против "Дженоа". В стартовом составе "генуэзцев" выйдет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Это будет для него первая игра в основе с 3 сентября. С того момента он провел 19 минут в двух матчах, а в одном – в прошлый четверг против “Ромы” – на поле вообще не выходил. В общей сложности на его счету две желтые карточки в четырех встречах этого сезона.

Перед этим матчем “Дженоа” занимает 12 место в турнирной таблице Серии А, “Удинезе” идет на 17 позиции.

Поединок начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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