Яремчук выйдет с первых минут на матч с Бетисом
Первый старт для украинца в Валенсии
Фото: facebook.com/valenciacf.en
Роман Яремчук выйдет с первых минут за "Валенсию" в матче 8-го тура Ла Лиги против "Бетиса". Для украинца это первый поединок, который он начнет в старте.
Форвард уже дебютировал за "летучих мышей" в матче против "Реал Сосьедада". Тогда 27-летний нападающий сыграл 16 минут.
Today’s starting XI ????????#RealBetisValencia #VCFDNA pic.twitter.com/LPoInPh3rj— Valencia CF (@valenciacf_en) October 1, 2023
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