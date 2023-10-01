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Яремчук выйдет с первых минут на матч с Бетисом

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Первый старт для украинца в Валенсии

Яремчук выйдет с первых минут на матч с Бетисом

Фото: facebook.com/valenciacf.en

Новина українською

Роман Яремчук выйдет с первых минут за "Валенсию" в матче 8-го тура Ла Лиги против "Бетиса". Для украинца это первый поединок, который он начнет в старте.

Форвард уже дебютировал за "летучих мышей" в матче против "Реал Сосьедада". Тогда 27-летний нападающий сыграл 16 минут.

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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