Мудрик четвертый раз подряд выходит в стартовом составе Челси
На этот раз - на матч с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулгэм" примет на своем поле "Челси".
Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.
Напомним, что игра начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
Your Chelsea tonight! ????@ParimatchUK | #FulChe pic.twitter.com/S1w9ArutnO— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 2, 2023
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Комментарии (3)
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Консул (Звягель )
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