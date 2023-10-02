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Мудрик четвертый раз подряд выходит в стартовом составе Челси

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

На этот раз - на матч с Фулхэмом

Мудрик четвертый раз подряд выходит в стартовом составе Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулгэм" примет на своем поле "Челси".

Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начнет игру в стартовом составе.

Напомним, что игра начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
02.10.2023 в 23:21
He flew in from Ukraine, on Boehly’s private plane, Mudryk said to me: ‘Have Arsenal won the Champions League?’. So I told him no, you know the place to go, then he said to me, I want to lift number three
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.10.2023 в 22:23
Хоч забив)
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Консул (Звягель )
02.10.2023 в 21:47
Повинно ж колись Мудрика прорвати. Роби дубль !
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