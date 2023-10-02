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Роксана Малиновская - о своих постах про войну: Сожалею об этом моменте, я не очень правильно это донесла. После этого я стала умнее

Наши за границей
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Роксана в соцсетях в 2014 году делала неоднозначные посты

Роксана Малиновская - о своих постах про войну: Сожалею об этом моменте, я не очень правильно это донесла. После этого я стала умнее

instagram.com/roksana_m7

Новина українською

Жена украинского хавбек "Дженоа" Руслана Малиновского Роксана рассказала, как изменилось ее отношения к своим постам в соцсетях, которые она делала в начале российско-украинской войны.

"Я сожалею о том, что не очень правильно это донесла. Когда тебя уже поняли в таком смысле, то сложно что-либо объяснять, потом менять это. Да, я сожалею об этом моменте. Конечно, так как война ворвалась и в мой дом, и в дом Руслана, для нас это ужасно.

Я еще в 2014 году поняла, что такое Россия. Мы уехали из Севастополя. Да, конечно, я хотела бы это донести. Но так вышло, что я это сделала неправильно. Конечно, многие помнят именно этот скриншот, отрывок из переписки с кем-то. Но что делать. Это было.

Думаю, что сейчас важнее, что мы делаем вместе с Русланом, и все понимают нашу позицию, что мы стараемся делать для Украины, украинцев, народа. Именно здесь, в Италии, мы старались помогать беженцам. Думаю все это знают и понимают.

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Как воспринял это Руслан? Думаю, как и все мужчины. "Зачем ты это сделала? Оно тебе нужно?" Но он знает, что я очень эмоциональный человек. Все началось с того, что кто-то мне прокомментировал, и я как-то так отреагировала, и все понеслось.

Но да, я после этой ситуации стала умнее. Спокойнее реагирую на комментарии, в том числе футбольные. Не как ребенок, скажем так. Чуть повзрослела", – сказала Малиновская.

Роксана Малиновская - о своих постах про войну: Сожалею об этом моменте, я не очень правильно это донесла. После этого я стала умнее - изображение 1Роксана Малиновская - о своих постах про войну: Сожалею об этом моменте, я не очень правильно это донесла. После этого я стала умнее - изображение 2
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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Роксана Малиновская война с россией
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Источник:
Анна Реброва

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Комментарии (3)
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Bandura (Klagenfurt)
03.10.2023 в 00:02
ця мантелепа доклала своїми постами жару в конфлікт Маліни з тренером в Аталанті…в результаті вся карʼєра коту під хвіст.Краще б вже сраки свої постили ніж всякі висери про футбол..Зіни самка от теж йому мало життя не знищила критикою Пепа в соцмережах
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Грязный Гаррик (C)
03.10.2023 в 00:05
Их всегда ждут в Украине...У нас куча коллективов.
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Грязный Гаррик (C)
02.10.2023 в 23:50
Да ладно...Все всё понимают просто не могут сказать что на душе...только на кухнях да подьездах...свобода слова
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