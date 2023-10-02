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Мудрик забил свой первый гол за Челси. Видео

Наши за границей
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(1 голосов)

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Мудрик забил свой первый гол за Челси. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулхэм" принимает на своем поле "Челси".

Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе и открыл счет в матче на 18-й минуте. Михаил получил пас с фланга от Колвилла, принял и протолкнул мимо кипера.

Отметим, что это первый гол украинца за "Челси", куда он перебрался зимой прошлого года.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
02.10.2023 в 23:14
це було епічно!як же я довго чекав на це! Радів не менше Михайла
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2023 в 22:45
молодчага!
Ответить
+1
0
Консул (Звягель )
02.10.2023 в 22:35
Давай ще !
Ответить
+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.10.2023 в 22:28
Прорив)
Ответить
+1
0

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