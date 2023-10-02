Мудрик забил свой первый гол за Челси. Видео
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулхэм" принимает на своем поле "Челси".
Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе и открыл счет в матче на 18-й минуте. Михаил получил пас с фланга от Колвилла, принял и протолкнул мимо кипера.
Отметим, что это первый гол украинца за "Челси", куда он перебрался зимой прошлого года.
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Комментарии (4)
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02.10.2023 в 23:14
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Консул (Звягель )
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