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Мудрик из-за повреждения был заменен в перерыве матча с Фулхемом

Наши за границей
(1 голосов)

Но свой первый гол украинец успел забить

Мудрик из-за повреждения был заменен в перерыве матча с Фулхемом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулхэм" принимает на своем поле "Челси".

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Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе и открыл счет в матче на 18-й минуте. Михаил получил пас с фланга от Колвэлла, принял и протолкнул мимо кипера.

В итоге, украинец отыграл первый тайм и был заменен в перерыве. Судя по всему, Михаил получил небольшое повреждение и Маурисио Почеттино решил не рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что гол в этом матче стал первым для украинца в составе "Челси", куда он перебрался зимой прошлого года.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.10.2023 в 23:22
He flew in from Ukraine, on Boehly’s private plane, Mudryk said to me: ‘Have Arsenal won the Champions League?’. So I told him no, you know the place to go, then he said to me, I want to lift number three
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