Мудрик из-за повреждения был заменен в перерыве матча с Фулхемом

В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулхэм" принимает на своем поле "Челси".

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Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе и открыл счет в матче на 18-й минуте. Михаил получил пас с фланга от Колвэлла, принял и протолкнул мимо кипера.

В итоге, украинец отыграл первый тайм и был заменен в перерыве. Судя по всему, Михаил получил небольшое повреждение и Маурисио Почеттино решил не рисковать здоровьем игрока.

Напомним, что гол в этом матче стал первым для украинца в составе "Челси", куда он перебрался зимой прошлого года.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.