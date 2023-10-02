Мудрик из-за повреждения был заменен в перерыве матча с Фулхемом
Но свой первый гол украинец успел забить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 2 октября, в последнем матче седьмого тура АПЛ "Фулхэм" принимает на своем поле "Челси".
Украинский хавбек "синих" Михаил Мудрик начал игру в стартовом составе и открыл счет в матче на 18-й минуте. Михаил получил пас с фланга от Колвэлла, принял и протолкнул мимо кипера.
В итоге, украинец отыграл первый тайм и был заменен в перерыве. Судя по всему, Михаил получил небольшое повреждение и Маурисио Почеттино решил не рисковать здоровьем игрока.
Напомним, что гол в этом матче стал первым для украинца в составе "Челси", куда он перебрался зимой прошлого года.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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