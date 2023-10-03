Стали известны оценки Михаила Мудрика за матч с Фулхэмом
Михаил забил первый гол в футболке Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе "Челси". Мудрик отыграл 45 минут в матче 7-го тура АПЛ против "Фулхэма" (2:0) и забил первый мяч своей команды. В перерыве, из-за мелкого повреждения, его заменил Иан Матсен.
WhoScored оценил игру Мудрика в 7,1, Sofascore - в 7,3. Это пятый показатель по команде. За один сыгранный тайм показатель xG (ожидаемые голы) украинца составил 0,59. На его счету 1 гол, 2 удара (1 в створ ворот), 16 касаний мяча, 3 наземные дуэли (2 выиграны), 1 проигранная воздушная дуэль, 8 потерь мяча, 1 заработанный фол.
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