Стали известны оценки Михаила Мудрика за матч с Фулхэмом

Михаил в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе "Челси". Мудрик отыграл 45 минут в матче 7-го тура АПЛ против "Фулхэма" (2:0) и забил первый мяч своей команды. В перерыве, из-за мелкого повреждения, его заменил Иан Матсен.

WhoScored оценил игру Мудрика в 7,1, Sofascore - в 7,3. Это пятый показатель по команде. За один сыгранный тайм показатель xG (ожидаемые голы) украинца составил 0,59. На его счету 1 гол, 2 удара (1 в створ ворот), 16 касаний мяча, 3 наземные дуэли (2 выиграны), 1 проигранная воздушная дуэль, 8 потерь мяча, 1 заработанный фол.