Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я
Роксолана рассказала о своих отношениях с мужем
instagram.com/roksana_m7
Роксана Малиновская, жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала о своих отношениях с мужем.
- Ты та жена, которая может постоять и за себя, и за своего мужа, если надо.
- Потому что он за себя никогда не стоит (смеется). Поэтому есть я. Думаю, что и в Украине, и в Италии люди привыкли, что есть Руслан, а есть Роксана. Теперь они связывают все события, что мы куда-то едем, что это Роксана вернулась в Италию, поэтому Руслан принял такое решение.
Но конечно, это не так. Просто такая судьба у нас. Еще когда мне было 16 лет, я пошла изучать итальянский просто для себя. Никогда не думала, что мне это пригодится, - сказала Малиновская.
- Больше новостей из мира селебритис футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Стали известны оценки Михаила Мудрика за матч с Фулхэмом
- Мяч Мудрика и не только. Фулхэм - Челси 0:2. Обзор матча и видео голов
- Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Наполи - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 3.10.2023
Новости по теме
- 23:33 Украинские Роксана Малиновская - о своих постах про войну: Сожалею об этом моменте, я не очень правильно это донесла. После этого я стала умнее
- 21:17 Украинские Роксана Малиновская: Дженоа сделал Руслану такой же контракт, какой у него был в Марселе
- 16:41 Зарубежные Болото или дом? Что ждет Руслана Малиновского в Дженоа?