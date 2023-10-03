Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала о своих отношениях с мужем.

- Ты та жена, которая может постоять и за себя, и за своего мужа, если надо.

- Потому что он за себя никогда не стоит (смеется). Поэтому есть я. Думаю, что и в Украине, и в Италии люди привыкли, что есть Руслан, а есть Роксана. Теперь они связывают все события, что мы куда-то едем, что это Роксана вернулась в Италию, поэтому Руслан принял такое решение.

Но конечно, это не так. Просто такая судьба у нас. Еще когда мне было 16 лет, я пошла изучать итальянский просто для себя. Никогда не думала, что мне это пригодится, - сказала Малиновская.