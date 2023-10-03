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Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Роксолана рассказала о своих отношениях с мужем

Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я

instagram.com/roksana_m7

UA-Футбол
Новина українською

Роксана Малиновская, жена полузащитника "Дженоа" и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказала о своих отношениях с мужем.

- Ты та жена, которая может постоять и за себя, и за своего мужа, если надо.

- Потому что он за себя никогда не стоит (смеется). Поэтому есть я. Думаю, что и в Украине, и в Италии люди привыкли, что есть Руслан, а есть Роксана. Теперь они связывают все события, что мы куда-то едем, что это Роксана вернулась в Италию, поэтому Руслан принял такое решение.

Но конечно, это не так. Просто такая судьба у нас. Еще когда мне было 16 лет, я пошла изучать итальянский просто для себя. Никогда не думала, что мне это пригодится, - сказала Малиновская.

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В статье: Руслан Малиновский Роксана Малиновская
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Источник:
Анна Реброва

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Комментарии (4)
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igor_ignat (Weimar)
03.10.2023 в 11:18
Русланчик виявляється без яєць...
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+2
0
djumba (Мелитополь)
03.10.2023 в 11:12
Мені здається Руслану треба заборонити Роксані молоти язиком... Як й іншим нашим футболістам своїм дружинам...
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+2
0
Caballero (DC)
03.10.2023 в 10:08
Берегиня козака!!! Роксолана модерну 21 століття!
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
03.10.2023 в 09:57
Да уж..
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+1
0

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