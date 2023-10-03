Видео всех действий Михаила Мудрика в матче против Фулхэма
Михаил забил первый мяч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе "Челси". Мудрик отыграл 45 минут в матче 7-го тура АПЛ против "Фулхэма" (2:0) и забил первый мяч своей команды. В перерыве, из-за мелкого повреждения, его заменил Иан Матсен. WhoScored оценил игру Мудрика в 7,1, Sofascore - в 7,3.
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Комментарии (1)
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arturishe21 (Киев)
03.10.2023 в 11:17
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