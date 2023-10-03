  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Видео всех действий Михаила Мудрика в матче против Фулхэма
В тренде

Видео всех действий Михаила Мудрика в матче против Фулхэма

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Михаил забил первый мяч

Видео всех действий Михаила Мудрика в матче против Фулхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Михаил в четвертый раз подряд вышел в стартовом составе "Челси". Мудрик отыграл 45 минут в матче 7-го тура АПЛ против "Фулхэма" (2:0) и забил первый мяч своей команды. В перерыве, из-за мелкого повреждения, его заменил Иан Матсен. WhoScored оценил игру Мудрика в 7,1, Sofascore - в 7,3.

Читайте также АПЛ. Фулхэм – Челси 0:2. Михаил Мудрик отблагодарил Почеттино за доверие

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я
yellow-arrow
Стали известны оценки Михаила Мудрика за матч с Фулхэмом
yellow-arrow
Интер - Бенфика: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
arturishe21 (Киев)
03.10.2023 в 11:17
Не все действия, а только успешные.Чего ж не показали все его фейлы в этом матче? Один из худших матчей Мудрика, оценка whoscored третья с конца. 50% точность передач, что не прием, то обрезка, пасы в некуда, это вообще как??? если бы не гол, то заслужено был бы худшим игроком матча
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде