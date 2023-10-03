Видео всех действий Михаила Мудрика в матче против Фулхэма

Не все действия, а только успешные.Чего ж не показали все его фейлы в этом матче? Один из худших матчей Мудрика, оценка whoscored третья с конца. 50% точность передач, что не прием, то обрезка, пасы в некуда, это вообще как??? если бы не гол, то заслужено был бы худшим игроком матча