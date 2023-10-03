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Фрэнк Лэмпард: я хотел купить Мудрика в Эвертон

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(1 голосов)

Лэмпард вспомнил время, когда возглавлял ливерпульский клуб

Фрэнк Лэмпард: я хотел купить Мудрика в Эвертон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский тренер Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел купить вингера "Челси" Михаила Мудрика в "Эвертон", когда возглавлял "ирисок".

"Я смотрел много нарезок. В "Эвертоне" я хотел его купить. Вероятно, этого никак не случилось бы в то время, а затем он перешел в "Челси", - приводит слова Лэмпарда журналист Бен Гроундс на своей странице в "Твиттере".

Лэмпард возглавлял "Эвертон" с января 2022 по январь 2023-го. Мудрик перешел в "Челси" в начале этого года из "Шахтера" за 70 + 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард может стать наставником французского "Лиона". Клуб рассматривает специалиста как кандидата на эту работу. Отмечается, что владелец клуба Джон Текстор испытывает к Лэмпарду симпатию.

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В статье: Михаил Мудрик
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Источник:
Ben Grounds

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.10.2023 в 13:56
Як же поталанило Евертону, що цього не сталось! ))
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