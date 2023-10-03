Фрэнк Лэмпард: я хотел купить Мудрика в Эвертон
Лэмпард вспомнил время, когда возглавлял ливерпульский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский тренер Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел купить вингера "Челси" Михаила Мудрика в "Эвертон", когда возглавлял "ирисок".
"Я смотрел много нарезок. В "Эвертоне" я хотел его купить. Вероятно, этого никак не случилось бы в то время, а затем он перешел в "Челси", - приводит слова Лэмпарда журналист Бен Гроундс на своей странице в "Твиттере".
Лэмпард возглавлял "Эвертон" с января 2022 по январь 2023-го. Мудрик перешел в "Челси" в начале этого года из "Шахтера" за 70 + 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард может стать наставником французского "Лиона". Клуб рассматривает специалиста как кандидата на эту работу. Отмечается, что владелец клуба Джон Текстор испытывает к Лэмпарду симпатию.
Популярное сейчас
- Арбитр Лаос: Месси позвонил мне после матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ и извинился
- Видео всех действий Михаила Мудрика в матче против Фулхэма
- Стали известны оценки Михаила Мудрика за матч с Фулхэмом
- Главный тренер Жироны прокомментировал лидерство своей команды в Ла Лиге
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО