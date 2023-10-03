  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сабо: Рад за Мудрика, вчера он выглядел более-менее
В тренде

Сабо: Рад за Мудрика, вчера он выглядел более-менее

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Михаил наконец-то забил свой первый гол за Челси

Сабо: Рад за Мудрика, вчера он выглядел более-менее

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо похвалил украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика за дебютный гол в составе лондонской команды.

Читайте такжеМудрик забил свой первый гол за Челси. Видео

– Очень рад за Мудрика. Он вчера выглядел более-менее. Да, на него еще и много играла команда. Да, он все еще совершает ошибки. Но он молодец. Хотя и думаю, что он еще не готов выдерживать такой темп в течение полного матча.

– Придаст ли забитый гол Мудрику уверенности, что улучшит его результаты в АПЛ?

– Однозначно! И Почеттино молодец, показали после игры, как он обнял Мудрика и по-отечески с ним общался.

– Михаил получил повреждение. Как это может сказаться на его психологии после эмоциональной вспышки от гола?

– Очень жаль и неприятно, если он получил травму. Потому что он все же набрал форму и уверенность в своих силах. Ему отдают пасы, он не боится, идет в обыгрыши. Что-то получается, что-то нет, но ему надо регулярно играть.

– Еще не известно поможет ли он сборной Украины. Если нет, насколько весомой будет его потеря?

– Конечно серьезной. Сборной нужны положительные результаты, тем более сейчас, когда идет такая страшная война. А он был бы очень полезным сборной.

По теме
yellow-arrow
Трубин: Наши эксперты говорили, что я подставил Шахтер, но я считаю, что все корректно сделал
yellow-arrow
Мудрик - о своей травме: Сегодня намного лучше, прогнозы врачей положительные
yellow-arrow
Сколько надо лимонов, чтобы так было каждую неделю? Болельщики Челси с креативом комментируют первый гол Мудрика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТГ-канал УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде