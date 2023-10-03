Сабо: Рад за Мудрика, вчера он выглядел более-менее
Михаил наконец-то забил свой первый гол за Челси
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Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо похвалил украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика за дебютный гол в составе лондонской команды.
– Очень рад за Мудрика. Он вчера выглядел более-менее. Да, на него еще и много играла команда. Да, он все еще совершает ошибки. Но он молодец. Хотя и думаю, что он еще не готов выдерживать такой темп в течение полного матча.
– Придаст ли забитый гол Мудрику уверенности, что улучшит его результаты в АПЛ?
– Однозначно! И Почеттино молодец, показали после игры, как он обнял Мудрика и по-отечески с ним общался.
– Михаил получил повреждение. Как это может сказаться на его психологии после эмоциональной вспышки от гола?
– Очень жаль и неприятно, если он получил травму. Потому что он все же набрал форму и уверенность в своих силах. Ему отдают пасы, он не боится, идет в обыгрыши. Что-то получается, что-то нет, но ему надо регулярно играть.
– Еще не известно поможет ли он сборной Украины. Если нет, насколько весомой будет его потеря?
– Конечно серьезной. Сборной нужны положительные результаты, тем более сейчас, когда идет такая страшная война. А он был бы очень полезным сборной.
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