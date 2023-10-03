Мудрик - о своей травме: Сегодня намного лучше, прогнозы врачей положительные

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о своем повреждении, который он получил в матче АПЛ с "Фулхэмом" (2:0).

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"Надеюсь, повреждение не повлияет на матчи сборной. Потому что сегодня намного лучше. Прогнозы врачей также положительные, – сказал Мудрик.

Напомним, что Мудрик в матче с "Фулхэмом" отыграл первый тайм (забил свой первый гол за "Челси"), а на вторую половину не вышел из-за повреждения.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино после матча сообщил, что Михаил почувствовал дискомфорт в бедре.