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Трубин: Наши эксперты говорили, что я подставил Шахтер, но я считаю, что все корректно сделал

Наши за границей
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(1 голосов)

Голкипер рассказал, как проходил его трансфер из Шахтера в Бенфики

Трубин: Наши эксперты говорили, что я подставил Шахтер, но я считаю, что все корректно сделал

фото из соцсетей

Новина українською

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о нюансах перехода в португальский клуб из "Шахтера" летом этого года.

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"Мы с агентами хорошо общаемся, у нас все прозрачно и чисто, но я им сразу сказал: "Вы делайте свое дело, а я буду делать свое". Конечно, было очень много слухов, сплетен о другой команде, что я подписал предварительное соглашение.

Наши эксперты разговаривали, что все - я подставил "Шахтер", который меня растил-растил, а я там уже подписал предварительное соглашение. Но я могу сказать, что ничего такого не было. Я считаю, что все корректно сделал по отношению к своему клубу.

Я очень благодарен "Шахтеру", для меня он будет самой любимой и лучшей командой в Украине. Конечно, даже сейчас я общаюсь с игроками, смотрю матчи, когда есть время, поэтому для меня "Шахтер" - это всегда родной клуб, который будет греть душу и сердце.

Я делал свое дело. Тренировался, тренировался, отдавал весь максимум "Шахтеру", и уже когда было что-то официально, то потом думал и решал", - сказал Трубин.

Напомним, что 22-летний голкипер перешел в "Бенфику" в начале августа, по данным СМИ, португальский клуб заплатил за кипера 10 млн евро и 30% прибыли от последующей продажи. При этом у кипера оставался еще год по контракту с "Шахтером", в то время как подписывать новое соглашение с "горняками" Анатолий не хотел.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
SportarenaTV

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Комментарии (1)
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walcom (Киев)
03.10.2023 в 20:15
і я так вважаю
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