Трубин: Наши эксперты говорили, что я подставил Шахтер, но я считаю, что все корректно сделал
Голкипер рассказал, как проходил его трансфер из Шахтера в Бенфики
фото из соцсетей
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о нюансах перехода в португальский клуб из "Шахтера" летом этого года.
"Мы с агентами хорошо общаемся, у нас все прозрачно и чисто, но я им сразу сказал: "Вы делайте свое дело, а я буду делать свое". Конечно, было очень много слухов, сплетен о другой команде, что я подписал предварительное соглашение.
Наши эксперты разговаривали, что все - я подставил "Шахтер", который меня растил-растил, а я там уже подписал предварительное соглашение. Но я могу сказать, что ничего такого не было. Я считаю, что все корректно сделал по отношению к своему клубу.
Я очень благодарен "Шахтеру", для меня он будет самой любимой и лучшей командой в Украине. Конечно, даже сейчас я общаюсь с игроками, смотрю матчи, когда есть время, поэтому для меня "Шахтер" - это всегда родной клуб, который будет греть душу и сердце.
Я делал свое дело. Тренировался, тренировался, отдавал весь максимум "Шахтеру", и уже когда было что-то официально, то потом думал и решал", - сказал Трубин.
Напомним, что 22-летний голкипер перешел в "Бенфику" в начале августа, по данным СМИ, португальский клуб заплатил за кипера 10 млн евро и 30% прибыли от последующей продажи. При этом у кипера оставался еще год по контракту с "Шахтером", в то время как подписывать новое соглашение с "горняками" Анатолий не хотел.
Популярное сейчас
- Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят
- Вице-президент УЕФА: Сожалею, что моя позиция относительно допуска россиян была трактована иначе
- Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я
- Мудрик забил свой первый гол за Челси. Видео
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
Новости по теме
- 22:26 Прогнозы на футбол Бенфика - Порту. Анонс и прогноз матча 7-го тура чемпионата Португалии на 29.09.2023
- 14:54 Украинские Ребров включил Малиновского в заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024
- 00:53 Зарубежные Трубин пропустил в дебюте за Бенфику, но Орлы все равно победили. Статистические порталы выставили украинцу оценки