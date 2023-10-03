Трубин: Наши эксперты говорили, что я подставил Шахтер, но я считаю, что все корректно сделал

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин рассказал о нюансах перехода в португальский клуб из "Шахтера" летом этого года.

"Мы с агентами хорошо общаемся, у нас все прозрачно и чисто, но я им сразу сказал: "Вы делайте свое дело, а я буду делать свое". Конечно, было очень много слухов, сплетен о другой команде, что я подписал предварительное соглашение.

Наши эксперты разговаривали, что все - я подставил "Шахтер", который меня растил-растил, а я там уже подписал предварительное соглашение. Но я могу сказать, что ничего такого не было. Я считаю, что все корректно сделал по отношению к своему клубу.

Я очень благодарен "Шахтеру", для меня он будет самой любимой и лучшей командой в Украине. Конечно, даже сейчас я общаюсь с игроками, смотрю матчи, когда есть время, поэтому для меня "Шахтер" - это всегда родной клуб, который будет греть душу и сердце.

Я делал свое дело. Тренировался, тренировался, отдавал весь максимум "Шахтеру", и уже когда было что-то официально, то потом думал и решал", - сказал Трубин.