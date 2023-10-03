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Президент ДЮСШ Красноград: Как только в Челси начнут играть на Мудрика, он станет звездой английского футбола

Наши за границей
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(1 голосов)

Когда-то в этой ДЮСШ Михаил делал первые шаги в футболи

Президент ДЮСШ Красноград: Как только в Челси начнут играть на Мудрика, он станет звездой английского футбола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ДЮСШ "Красноград" Владимир Прохватило, где начинал заниматься футболом Михаил Мудрик, рассказал, почему игроку пока что не удаётся в полной мере проявить себя в "Челси".

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"Возможно, у него на старте сезона был небольшой спад. Тренер его вроде и выпускает, но не на весь матч. На Мудрика нужно играть. Если ему будут давать хорошие передачи, то он может и убежать, и сам отдать качественный пас.

Мудрик – игрок, который должен быть звездой №1 в команде. Все же видели, как он умеет принять мяч, обработать, убежать, обыграть. Если просто играть в посредственный футбол, получать мяч несколько раз за игру, то дело не будет. Мудрика нужно ощущать.

Вот с Цыганковым в сборной Украины у них отличная химия. А "Челси" что? Они набрали звезд, которые до сих пор не сыгрались, каждый сам за себя рвет рубашку. Как только начнут играть на Мудрика, он станет звездой английского футбола", - сказал Прохватило.

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Напомним, что во вчерашнем матче АПЛ против "Фулхэма" (2:0) Мудрик забил свой первый гол за лондонскую команду.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.10.2023 в 23:33
Ага..)
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