Президент ДЮСШ Красноград: Как только в Челси начнут играть на Мудрика, он станет звездой английского футбола

Президент ДЮСШ "Красноград" Владимир Прохватило, где начинал заниматься футболом Михаил Мудрик, рассказал, почему игроку пока что не удаётся в полной мере проявить себя в " Челси ".

"Возможно, у него на старте сезона был небольшой спад. Тренер его вроде и выпускает, но не на весь матч. На Мудрика нужно играть. Если ему будут давать хорошие передачи, то он может и убежать, и сам отдать качественный пас.

Мудрик – игрок, который должен быть звездой №1 в команде. Все же видели, как он умеет принять мяч, обработать, убежать, обыграть. Если просто играть в посредственный футбол, получать мяч несколько раз за игру, то дело не будет. Мудрика нужно ощущать.

Вот с Цыганковым в сборной Украины у них отличная химия. А "Челси" что? Они набрали звезд, которые до сих пор не сыгрались, каждый сам за себя рвет рубашку. Как только начнут играть на Мудрика, он станет звездой английского футбола", - сказал Прохватило.