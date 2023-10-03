Президент ДЮСШ Красноград: Как только в Челси начнут играть на Мудрика, он станет звездой английского футбола
Когда-то в этой ДЮСШ Михаил делал первые шаги в футболи
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент ДЮСШ "Красноград" Владимир Прохватило, где начинал заниматься футболом Михаил Мудрик, рассказал, почему игроку пока что не удаётся в полной мере проявить себя в "
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Возможно, у него на старте сезона был небольшой спад. Тренер его вроде и выпускает, но не на весь матч. На Мудрика нужно играть. Если ему будут давать хорошие передачи, то он может и убежать, и сам отдать качественный пас.
Мудрик – игрок, который должен быть звездой №1 в команде. Все же видели, как он умеет принять мяч, обработать, убежать, обыграть. Если просто играть в посредственный футбол, получать мяч несколько раз за игру, то дело не будет. Мудрика нужно ощущать.
Вот с Цыганковым в сборной Украины у них отличная химия. А "Челси" что? Они набрали звезд, которые до сих пор не сыгрались, каждый сам за себя рвет рубашку. Как только начнут играть на Мудрика, он станет звездой английского футбола", - сказал Прохватило.
Напомним, что во вчерашнем матче АПЛ против "Фулхэма" (2:0) Мудрик забил свой первый гол за лондонскую команду.
Популярное сейчас
- Анатолий Трубин: Судакову будет очень тяжело уйти из Шахтера. Они просто так его не отпустят
- Украина достигла функционального поражения Черноморского флота РФ - Минобороны Британии
- Вице-президент УЕФА: Сожалею, что моя позиция относительно допуска россиян была трактована иначе
- Лебеф: Если бы рядом с Мудриком играли Лэмпард, Дзола или Ди Маттео, вы бы увидели совсем другого футболиста
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО