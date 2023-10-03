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Лига чемпионов. Трубин в старте Бенфики на Интер. Зинченко с первых минут сыграет против Ланса

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Лига чемпионов. Трубин в старте Бенфики на Интер. Зинченко с первых минут сыграет против Ланса

Benfica

Новина українською

Сегодня, 3 октября, состоятся 8 матчей первого слота 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В двух из них примут участие украинцы.

Так, голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выйдет в старте своей команды на выездной матч против "Интера".

А защитник "Арсенала" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "канониров" в выездном матче против "Ланса".

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00, UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.

Текстовый онлайн матча "Интер" - "Бенфика"

Текстовый онлайн матча "Ланс" - "Арсенал"

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В статье: Арсенал (Лондон) Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Александр Зинченко Ланс Анатолий Трубин
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