Лига чемпионов. Трубин в старте Бенфики на Интер. Зинченко с первых минут сыграет против Ланса

Сегодня, 3 октября, состоятся 8 матчей первого слота 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов .

В двух из них примут участие украинцы.

Так, голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выйдет в старте своей команды на выездной матч против "Интера".

А защитник "Арсенала" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "канониров" в выездном матче против "Ланса".

Напомним, что оба матча начнутся в 22:00, UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.

Текстовый онлайн матча "Интер" - "Бенфика"

Текстовый онлайн матча "Ланс" - "Арсенал"

???? ???????????????????????????????? ????



???????? Tomi at the back

???????? Trossard on the wing

???????? Jesus leads the line



Let’s do this - together! pic.twitter.com/vTVZ5HxfBL