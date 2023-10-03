Лига чемпионов. Трубин в старте Бенфики на Интер. Зинченко с первых минут сыграет против Ланса
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Benfica
Сегодня, 3 октября, состоятся 8 матчей первого слота 2-го тура группового раунда
В двух из них примут участие украинцы.
Так, голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин выйдет в старте своей команды на выездной матч против "Интера".
А защитник "Арсенала" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе "канониров" в выездном матче против "Ланса".
Напомним, что оба матча начнутся в 22:00, UA-Футбол проведет текстовые онлайны обоих поединков.
???? JÁ HÁ ????????????????! #FCIMSLB • #UCL pic.twitter.com/PDsc9WC4lQ— SL Benfica (@SLBenfica) October 3, 2023
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) October 3, 2023
???????? Tomi at the back
???????? Trossard on the wing
???????? Jesus leads the line
Let’s do this - together! pic.twitter.com/vTVZ5HxfBL
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