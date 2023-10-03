Колвилл: Мудрик великолепный игрок и может стать одним из лучших в мире
В Лондоне продолжают хвалить украинца за забитый гол
chelseafc.com
Защитник "Челси" Леви Колвилл прокомментировал первый гол украинца Михаила Мудрика в составе "синих" в ворота "Фулхэма" в матче АПЛ (2:0).
"Это потрясающе, я так рад за него, это было видно по нашему празднованию.
Он это заслужил. Он великолепный игрок, может стать одним из лучших в мире. Теперь речь идет о том, чтобы начать с этой точки.
У него есть все, что нужно от вингера. Ему просто нужно демонстрировать это в каждой игре.
Ему было тяжело с тех пор, как он присоединился, 100%, но в первом тайме он был великолепен. Каждый может увидеть его качества, и мы постоянно видим это на тренировках. Он очень хороший игрок, и забил потрясающий гол. Теперь ему нужно развивать это", - сказал Колвилл.
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