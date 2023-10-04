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Трубин – лучший игрок Бенфики в матче с Интером по версии SofaScore, второй – по данным WhoScored

Наши за границей
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Украинец сделал 7 сейвов

Трубин – лучший игрок Бенфики в матче с Интером по версии SofaScore, второй – по данным WhoScored

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче второго тура Лиги чемпионов миланский "Интер" с минимальным счетом 1:0 дома обыграл лиссабонскую "Бенфику".

В составе гостей вышел в стартовом составе и в целом отыграл неплохой матч украинский кипер Анатолий Трубин, за что и получил высокие оценки от аналитических порталов SofaScore и WhoScored.

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SofaScore признал украинца лучшим игроком в составе "Бенфики" с оценкой 8.0. По версии WhoScored, Анатолий – второй лучший игрок португальской команды с оценкой 7.3 после центрбека Морато, который получил 7.6.

При этом, по статистике УЕФА, украинец сделал в матче 7 сэйвов.

Трубин – лучший игрок Бенфики в матче с Интером по версии SofaScore, второй – по данным WhoScored - изображение 1Трубин – лучший игрок Бенфики в матче с Интером по версии SofaScore, второй – по данным WhoScored - изображение 2
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
04.10.2023 в 00:24
Может наконец-то вечно отбивающего перед собой и просирающего 90 % выходов Бущана уберут из основы сборной?
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