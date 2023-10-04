Трубин – лучший игрок Бенфики в матче с Интером по версии SofaScore, второй – по данным WhoScored
Украинец сделал 7 сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго тура Лиги чемпионов
В составе гостей вышел в стартовом составе и в целом отыграл неплохой матч украинский кипер Анатолий Трубин, за что и получил высокие оценки от аналитических порталов SofaScore и WhoScored.
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SofaScore признал украинца лучшим игроком в составе "Бенфики" с оценкой 8.0. По версии WhoScored, Анатолий – второй лучший игрок португальской команды с оценкой 7.3 после центрбека Морато, который получил 7.6.
При этом, по статистике УЕФА, украинец сделал в матче 7 сэйвов.
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